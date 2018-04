Kiszivárogtak a Shadow of the Tomb Raider különleges kiadásai

Bár a Square Enix hivatalos adatokkal egyelőre nem szolgált még, ellenben a JeuxVideo nevű francia videojátékos magazin kiszivárogtatott egy olyan képet a Shadow of the Tomb Raider ről, melyen szemügyre vehetjük az alkotás különleges kiadásait.





Mint kiderült, a játék a szokásos standard és Digital Deluxe változatok mellett elérhető lesz egy Croft Edition-ben is, mely konkrétan a Day One kiadás megfelelője lehet, hiszen semmi egyéb extrát nem tartogat majd a rajongóknak, mint három plusz göncöt a hősnőnek.Ebből lesz kézzel fogható és digitális verzió is, ellenben a legmasszívabb kiadás, avagy a Collector's Edition már nyilván csak fizikai formájában lesz beszerezhető, ami, a zenei anyagot, a szezonbérletet, valamint a Croft Edition extráit tartalmazza majd.A kérdéses csomagok érkezésére a Shadow of the Tomb Raider -rel együtt szeptember 14-én számíthatunk PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.