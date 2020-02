Kiszivárogtak a Rainbow Six: Siege új karakterei, mindent megtudtunk róluk

Idejekorán kiszivárogtak a Rainbow Six: Siege új szezonjának, az Operation Void Edge-nek a friss karakterei, így konkrétan mindent megtudtunk Ianaról és Oryxról - beleértve a képességeiket is.

egy jordániai védő lesz, képessége pedig, hogy a nem megerősített falakon át tud törni egy rohammal, sőt mi több, még akár le is rohanhat más karaktereket is - igen, még Montagne-t is. Egy kis sebződéssel jár, ha Oryx átrohan a falakon, de ennyi áldozatot bőven megérhet bizonyos szituációkban egy jól időzített roham.mindeközben holografikus klónt tud lehelyezni, amin keresztül tud kémkedni. Bár lőni, mászni és semmi hasonló komplex mozgást nem tud elvégezni a klón, viszont úgy tud kiszúrni csapdákat, hogy nem aktiválja azokat, viszont üröm az örömben, hogy a hologram egy lövéssel kiszedhető. Alibi és Iana között a különbség, hogy Iana klónja mozgatható. Akárhányszor el lehet sütni egy kör során a képességét, csak meg kell várni, hogy betöltsön.