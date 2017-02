Kiszivárogtak a Nintendo Switch hardveres specifikációi

Habár a Nintendo mindmáig nem közölt hivatalos információkat arról, hogy milyen hardveres specifikációkkal rendelkezik a Switch, azonban az már a kezdetektől világos volt, hogy ezen a téren is külön utakon járnak majd, mint a Sony és a Microsoft.





A Redditen pedig most egy belsős munkatársnak sikerült kiszivárogtatnia egy olyan dokumentumot, amelyen állítólag a Nintendo Switch pontos specifikációi láthatók, és ami egyrészt elég alapos ahhoz, hogy hamisítvány legyen, másrészt pedig bizonyítékkal szolgál arra, hogy a konzol valóban milyen külön utakon is jár.Elég csak ránézni a processzorra, amely, maximálisan 2GHz-es sebességgel, de a GPU is teljesen eltér a PS4-ben és az Xbox One-ban megszokottól, hiszenbeszélünk, amely 256 CUDA maggal és 1GHz-es maximális sebességgel bír.Érdekesség, hogy az alábbiakban látható specifikációk lényegesen eltérnek attól, amit legutóbb, még decemberben kaptunk a Nintendo Switch-ről, amikor 1GHz-es processzorról és 768 MHz-en ketyegő grafikus magról hallottunk, vagyis a masina ahhoz mérten lényegesen erősebb lesz. Már amennyiben igazak az alábbi adatok!