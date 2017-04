Kiszivárogtak a Call of Duty WWII dobozképei

Az Activision tegnap este derült égből villámcsapásként jelentette be, hogy hivatalosan is érkezik a Call of Duty WWII , avagy a sorozat legújabb epizódja, ami visszavezet minket a második világháború legnagyobb ütközeteihez.













Bár a játék nagy leleplezése csak jövő szerdán lesz, amint az várható volt, a szivárgások folyamatossá válnak, így például az éjszakai órákban az internetes boltoknak köszönhetően megismerhettük a játék dobozképét, ami az első koncepciós rajz után egyáltalán nem lett meglepetés.Ami részint meglepetés lett - bár az sem igazán -, az a PS4-es dobozképen látható felirat, miszerint, ami az utóbbi évek ismeretében szintén várható lépés volt az Activision részéről.További érdekesség, hogy rögtön a bejelentés után a Sledgehammer Games is megszólalt a Call of Duty WWII kapcsán, így Michael Coundrey egy rövidke videóban beszélt arról, hogy, aminek során beutazták egész Európát és a világ egy részét is.Ez azt jelentheti, hogy a játék talán nemcsak az európai hadszíntéren, hanem az ázsiai régióban, esetleg Afrikában is tartalmazhat néhány ütközetet, de találgatások helyett inkább várjuk meg a jövő héten esedékes bemutatót.