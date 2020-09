Kiszivároghatott, mikor jön a cross-play az Apex Legends-be

Shrugtal, egy neves Apex Legends szivárogtató és adatbányász úgy fest, hogy idejekorán kiszivárogtathatta, mikor kerül be a Respawn Entertainment battle royale-jába a nyáron beharangozott cross-play funkció.

Azt mondja, hogy egy bizonyos Aftermarket event társaságában robog be majd a platformok közötti játék lehetősége, ami. Ekkortól tudnak majd állítólag együtt játszani a PC-sek, PS4-esek, Xbox One-osok és Nintendo Switch játékosok - már persze ha utóbbi port addig megjelenik.Ez persze egyelőre csak pletyka, mi inkább lőnénk be a komplett októberi hónapot, mint lehetőség, aztán legfeljebb meglepődünk, ha mégis bejön az október 13. Bárhogyan is, mindössze pár hétről van szó, úgyhogy kibírjuk!

