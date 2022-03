Kiszivároghatott az áprilisi PS Plus felhozatal?

Úgy tűnik, hogy a PlayStation Plus áprilisi ingyenes játékkínálata még a hivatalos leleplezés előtt kiszivárgott az interneten: a Dealabs felhasználó megosztotta az előfizetőknek szóló jövő havi ajánlatok részleteit.

A felhasználó azt állítja , hogy a három játék, amelyet áprilisban a PlayStation Plus előfizetőknek kínálnak, a Focus EntertainmentesPlayStation 5-re és PlayStation 4-re, a THQ NordicosPlayStation 4-re, valamint a Mega Crit Games-esPlayStation 4-re.A PlayStation 5 megjelenése óta a Sony minden hónapban összesen három játékot kínál a PlayStation Plushoz, amelyek közül legalább egy natív PS5-ös cím. Már nincs sok idő hátra, amíg a Sony hivatalosan is bejelenti az áprilisi kínálatot, így hamarosan konkrétumokkal is szolgálhatunk.