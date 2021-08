Nem kizárt, hogy kiszivároghatott idő előtt a szeptemberi PS Plus-kínálat, még ha a forrás nem is épp a legmegbízhatóbb - a francia Dealabs fórumon tették közzé , viszont az ottani moderátori csapat nem törölte a linket, ami arra enged következtetni, hogy van alapja a posztnak.

A leak szerint szeptemberben három ingyenes cím vár a PlayStation-felhasználókra. Egyrészt azlesz ingyen és bérmentve behúzható, ha hihetünk a pletykáknak.Az Overcooked! All You Can Eat valójában mindkét epizódot tartalmazza, úgyhogy gyakorlatilag négy játékot kapunk szeptemberben - már persze ha tényleg igaznak bizonyul az információ. Kíváncsian várjuk a Sony mit lép!