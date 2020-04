Kiszivároghatott a Streets of Rage 4 megjelenési dátuma

Az ausztráliai Nintendo eShop felületén kiegészült a Streets of Rage 4 adatlapja egy olyan információval, amivel semelyik másik platform nem, nevezetesen a régóta várt játék premierdátumával.

Elnézve, hogy egy eShop listázásról van szó, így joggal tulajdonítunk neki valamennyi esélyt a valósnak bizonyulásra, lévén a megjelenési dátum dobozkája került kitöltésre. Egy rövid időre ugyanis felbukkant a-ai debütálás, viszont amilyen gyorsan feltűnt, olyan villám sebességgel lett eltávolítva.Igen ám, azonban a játék kiadója is hallott róla, hogy felbukkant ez a dátum, és ki is adtak gyorsan egy közleményt, miszerint egyelőre nem tudják megerősíteni, hogy valódi-e az információ, és elnézést kértek, ha bárkit is összezavartak ezzel. Magyarán tehát nem kizárt, hogy április 23-ára várhatjuk, csak éppenséggel még valami közbejöhet a kiadó számára, ami miatt nem szeretnék hivatalosan bejelenteni.