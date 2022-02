Kiszivároghatott a márciusi Games With Gold felhozatal

Úgy tűnik, hogy a 2022 márciusi Games With Gold kínálat az Xbox számára már korán kiszivárgott, és ahogyan az már hagyománnyá vált, a szivárgás a Dealabs felhasználójától, billbil-kun-tól származik

Ez az illető már többször is pontosan felfedte a Games With Gold, PS Plus és Game Pass lineupokat a múltban. Mégis, ez nem lesz hivatalos, amíg maga a Microsoft nem tesz bejelentést. Ezt a fenntartást leszámítva, a 2022. márciusi, bejelentett Games With Gold felhozatalban szerepel aA teljes kiszivárgott felhozatal tehát az lenne, viszont ahogyan az ilyenkor lenni szokott, mindenféleképp jeleznénk, hogy egyelőre ez nem hivatalos. Természetesen azonnal szólunk, amint a Microsoft hivatalosan is nyilatkozik a márciusi kínálatról.