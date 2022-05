Kiszivárgott videón a Duke Nukem Forever egy korai, 2001-es verziója

Noha nem lett akkora legenda, mint a korai epizódok, a 2011-ben megjelent Duke Nukem Forever azért sokak számára adott kellemes élményeket és egy nagy adag nosztalgiát annak ellenére is, hogy a projekt elég nyögvenyelősen készült.

Elég csak arra gondolni, hogy már 2001-ben játszható formában volt az alkotás, amiről most egy rajongónak sikerült kiszivárogtatnia egy mozgóképet, hogy a többi fanatikus is láthassa:A Duke4 rajongói oldal által nyilvánosságra hozott videóhoz egy olyan információ is tartozik, hogy néhány fanatikus szeretné elkészíteni ennek a buildnek a játszható változatát, így gyakorlatilag teljes egészében átélhetnénk a 2001-es Duke Nukem Forever élményét.