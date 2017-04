Kiszivárgott ötpercnyi Marvel vs Capcom Infinite gameplay felvétel

A Capcom éppen a minap jelentette be, hogy szeptemberben számíthatunk a Marvel vs Capcom Infinite megjelenésére, amihez akkor kaptunk egy látványos trailert, de most egy vaskos gameplay felvétel is kiszivárgott hozzá.

Hogy mégis milyen jelentős videóról van szó, azt hosszúsága mellett az is megmutatja nekünk, hogy, így láthatunk ütközetet Strider Hiryu és Thor vs Hawkeye és Hulk között, Chris Redfield és Hulk vs Ultron és Strider Hiryu között, Hulk és Chun-Li vs Hawkeye és Strider Hiryu között, valamint Ultron és Chris Redfield vs Chun-Li és Thor között.Ha kíváncsi vagy arra, hogy milyen elragadó körítéssel, helyszíneken és milyen csodaszép effektek társaságában zajlanak majd a Marvel vs Capcom Infinite ütközetei, akkor az alábbi kedvcsinálót eszedbe se jusson kihagyni.