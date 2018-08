Kiszivárgott: Nintendo Switch-re is megjelenik a Diablo III

Miután a Forbes magazin egyik munkatársának sikerült csúnyán benéznie valamit, és idő előtt publikálnia egy cikket, a Blizzard hivatalos bejelentése előtt kiderült, hogy Nintendo Switch-re is megjelenhet majd a Diablo III





Bár a lap alig pár másodperc alatt visszavette az írást, az internetről azonban semmit sem lehet nyomtalanul eltüntetni, így nemcsak az URL maradt meg a világhálón, hanem egy képernyőmentés is a történtekről, amiből megtudtuk, hogy a Blizzard a Diablo III : Eternal Collection cím alatt hozza el a platformra alkotását, mely minden eddigi extra tartalmat felvonultat majd.Sőt még annál is többet, hiszen lesznek platform-exkluzív extrák, történetesen, így például kapunk majd egy Ganondorf páncélszettet, egy Tri-Force portrét, Echoes of the Mask szárnyakat, valamint egy csirke petet is.A Forbes cikkéből kiderült továbbá, hogy a Diablo III : Eternal Collection még az idén megjelenik a konzolra, és támogatja majd a négy fős kooperatív módot, valamint a felhő alapú mentési rendszert is.