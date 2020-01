Hónapokra vagyunk konkrétan a The Last of Us Part 2 megjelenésétől, viszont a hype vonat megállíthatatlan, a rajongók ugranak minden egyes apró hírmorzsára is, azonban sajnos most rossz híreket kell közölnünk, merthogy egy elkaszált animációs filmről bukkantak fel képek.





















Készült ugyanis egy olyan animációs rövidfilm, ami a két játékot lett volna hivatott összekötni, de (ahogyan azt a mellékelt ábra is mutatja) nem lett végül semmi ebből a projektből. Egy rövid időre került fel az oldal, ahol a képeket meg lehetett tekinteni, de idejekorán lementették őket.Hogy miért törölték el végül a körülbelül 20 percesnek szánt projektet, azt nem tudni, de az biztos, hogy ezek láttán összeszorul a szívünk, hogy nem lett belőlük végül semmi. Kár.