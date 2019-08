Kiszivárgott képen Crypto, az Apex Legends új karaktere

Egészen biztosnak nevezhető forrásból érkezett szivárgás az Apex Legends következő karakterét illetően, aki a korábbi pletykáknak megfelelően nem más lesz, mint a már sokat hallott Crypto.





A GameStop konferenciáról még képet is kaptunk az új harcosról, az adatbányászok szerint pedig Crypto drónokkal fog operálni, melyek akár nagyobb távolságból is képesek kiszúrni az ellenfeleket, ergo hasonló képességgel bírhat majd, mint Bloodhound.Mindemellett a Charge Rifle-ről, azaz egy új fegyverről is láthatunk fotót, valamint egy halloweeni skint Gibraltarhoz kapcsolódóan. Utóbbiból fakadóan, de nem bánnánk, ha már előbb is berobognának!