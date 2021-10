Kiszivárgott forgatási videókon láthatjuk a The Last of Us sorozat főszereplőit

Nemrég felbukkant néhány új kép Pedro Pascalról, amint a The Last of Us forgatásán felbukkan, mint a játékszéria jól ismert főszereplője, Joel, most pedig már néhány forgatási videó is napvilágot látott.

Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) and Anna Torv (Tess) on the set of #TheLastofUs yesterday. pic.twitter.com/WMr6c1Ieap ? The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 14, 2021

Pedro Pascal and Bella Ramsey dancing on the set of #TheLastofUs!



[???? cindyanne32 | via: @PedroPascalNews]pic.twitter.com/7Yp5NGXNn0 ? The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) October 15, 2021

Az új felvételeken, amik frissen kerültek elő, Tess, Ellie és Joel sétálgatnak a poszt-apokaliptikus utcákon. A Keira Nystrom által az erkélyéről készített videón Ellie-t látjuk a csoport előtt, míg Tess középen marad, Joel pedig kicsit hátrébb marad, miközben a környéket fürkészi.Bár a felvétel kicsit messziről van rögzítve, jól látható, hogy a készítők tényleg remek munkát végeztek Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) és Anna Torv (Tess) beöltöztetésében,