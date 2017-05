Kiszivárgott egy halom részlet az Assassin's Creed Origins-ről

Azt már elég határozottan kijelenthetjük, hogy a soron következő Assassin's Creed epizód Origins alcímmel jelenhet majd meg, amiről már korábban is kiszivárgott néhány részlet, de a Redditen nemrégiben felbukkant egy lista, amiből konkrétan mindent megtudtunk a sorozat legújabb tagjáról.

Bár a részletek egyelőre pletykaként kezelendők, hiszen nem hivatalosak, ellenben olyan sok konkrétumról lesz szó - spoilerekkel együtt -, hogy ennyi mindent nem lehetne kitalálni, így az alábbiakban össze is foglaltuk nektek a lényeget.Kezdjük rögtön azzal, hogy, amit az E3-on az első CGI trailer és az első gameplay felvétel követ majd, miközben az alkotás megjelenésére október 31-én számíthatunk. A játék valóban Egyiptomban és a Földközi-tengeren játszódik - Görögországot állítólag kivágták belőle -, kampánya. Egyik főhősünk Charlotte lesz - noha állítólag lesz még vele valaki, de nem olyan formában, mint a Syndicate-ben -, és bár Desmond szintén megjelenik a játékban, de nem olyan direkt formában, mint korábban.Az Assassin's Creed Origins játéktere háromszor nagyobb lesz, mint amit a Black Flag esetében megszoktunk, a kampány maga pedig, a római kori Egyiptomban. Az alkotásban alaposan átalakul a harc, ezáltal 5 százalékban régi, és 95 százalékban új animációk lesznek benne, és egy, habár ahhoz mérten jobb és taktikásabb ütközetek várnak ránk.Az Assassin's Creed Origins-ben fontos szerepet kap majd a parkour és a hajózás is, a játékmenet pedig leginkább a Unity-hez hasonul. A játéktér mintegy 40 százalékát városok adják majd, a legnagyobb pedig akkora lesz, mint Róma volt a Brotherhoodban, és ami bizonyos, hogy. Lesz modern szál is, nagyjából úgy, mint az Assassin's Creed 3-ban annak idején, és a sztorinak nagyjából a 10 százalékát teszi majd ki mindez.A szivárgások szerintmég, és szinte biztos, hogy a második részben Görögországban járunk majd. Állítólag lesz kinézet kosztümizáció, mint a Unity-ben, de várható komoly fejlődés is 3 képességfával és 5 különféle fegyvertípussal.Mint kiderült,, így akinek ez lesz az első játéka a sorozatból, az is könnyen fel tudja majd venni a történet fonalát, noha természetesen lesznek utalások, és visszatérnek olyan hiányozhatatlan elemek is, mint a rejtett penge, vagy a történelmi karakterek, akik közül Antonius Pius szerepeltetése szinte bizonyos. Hogy mindez igaz volt-e? Holnap kiderül!