Kiszivárgott az Overwatch 2 menüképe, lesz battle pass is

Az Overwatch 2 néhány korai képét az Artstation nevű online művészeti portfólió platformon keresztül mutatták be, ahol különböző hátterű művészek mutatják be a különféle munkáikat.





Eredetileg az Attack of the Fanboy által elcsípett It's here, hogy Jayson Kirby - az Activision Blizzard korábbi UI dizájnere - közzétett különböző korai UI terveket a készülő csapat FPS-ből. Ezek között szerepel a főmenü, amely a battle pass opciót, a heti kihívásokat, a játékosok jóváhagyási szintjeit, valamint a játék végének különböző új képernyőit tartalmazza.Bár ezek a képernyők a játék egy fejlesztői verziójából származnak, ami mostanra már elég régi, Jayson saját bevallása szerint legalább két éves, mégis utalásokat adhatnak arra, hogy milyen irányba halad az Overwatch 2