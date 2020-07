Kiszivárgott az Assassin's Creed Valhalla megjelenési dátuma

Gőzerővel szivárog a ma este 9-re időzített Ubisoft Forward esemény tartalma, hiszen most már azt is tudjuk, hogy mikor fog megjelenni az Assassin's Creed Valhalla, ezáltal eggyel kevesebb dologra tudunk már csak rácsodálkozni.

Bár azért nem nagy talán a dátum, hiszen, amit maga a játék hivatalos olasz Instagram oldala szivárogtatott ki. Gyorsan le is törölték a videót, ami tanúbizonyságot ad a premierről, ilyen esetekben pedig ritka, hogy tévedés történne.A mai Ubisoft Forward 2020 eseményen ezenfelül a Far Cry 6, a Watch Dogs Legion és a Rainbow Six Siege: Quarantine bemutatójára is számíthatunk többek között, no meg persze egy-két meglepetésben is reménykedünk, hátha...