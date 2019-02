Manapság kifejezetten nehéz titokban tartani egy-egy megjelenési dátumot (kivéve a Death Stranding esetében, ahol Kojima mesteri szintre járatta a "nem mutatok semmit!" attitűdöt), hiszen az internet korában több a szivárgás, mint egy mezei parasztházban.

A tegnapi nap során a Steamen, és bár szinte pillanatok alatt le is vették, SteamDB-n így is visszanézhetőek a szerkesztési előzmények.Nem tűnik túl valószerűtlennek, hogy az Obsidian új RPG-je pont ezen a nyári napon robogjon be, bár azt sosem említették a srácok, hogy mennyire haladnak előre a munkálatokban. Bárhogy is, roppant mód örülnénk neki, ha már idén kézhez kapnánk az alkotást.