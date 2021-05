Kiszivárgott a The Division Heartland című túlélő battle royale

A Ubisoft egy ideje már dolgozik a The Division franchise terjeszkedésén, ennek keretén belül Heartland alcímmel dolgoznak egy egy önálló alkotáson is, amiről most úgy került ki 20 perc gameplay, hogy szigorúan tilos lenne egyébként kiszivárogtatni.

No de mi is az a The Division Heartland , jön joggal a kérdés... egyrészt van egy PvE módozat, amiben a játékosok kooperatív módon próbáltnak meg minél tovább túlélni - ez az Expedition. Másfelől pedig van egy Storm nevű PvPvE játékmód is, amiben 45-en ütköznek meg, ez pedig egy battle royale móka.Mindkettőben zsákmányolnunk kell különféle lootokat, miközben a legagresszívabb, legkiszámíthatatlanabb vírussal szállnak szembe az ügynökök. Még nem tudni, hogy ez mikor fog jönni, de az biztos, hogy az nem fog megtörténni, amit a Ubisoft szeretett volna, miszerint hogy meglepetésként tartsák a The Division Heartland et.

