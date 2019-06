Kiszivárgott a Terminátor és Ash Williams bejelentése a Mortal Kombat 11-hez

Óriási a felhajtás a Mortal Kombat 11 első vendégkarakterei körül, de most már akár mérget is vehetünk arra, hogy a két külsős fickó a Terminátor és Ash Williams lesznek, akikről a hivatalos honlap rántotta le a leplet.









Pontosabban azon belül is inkább egy kis baki, lévén nagya portálon, aminek jóvoltából a Google rögtön indexelte a tartalmakat, így aki a megfelelő keresőszavakat pötyögte be, az rögtön kapott két olyan eredményt, melyek a két filmes hős érkezését vezették elő.Bár a hír a hivatalos honlapról származik, alapvetően mégsem nevezhető még hivatalosnak addig, amíg a Netherrealm Studios formálisan be nem jelenti, hogy pontosan ki lesz a Kombat Pack 1 DLC két vendégkaraktere.