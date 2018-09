Kiszivárgott a Street Fighter V érkező negyedik szezonja

A jelek szerint továbbra sem akarja annyiban hagyni a Street Fighter V bővítését a Capcom, egy adatbányásznak, avagy a játék kapcsán korábban is jól értesült X-Kirának sikerült alaposabban is belelesnie a program fájljai közé, és érdekes dolgokra lelnie.

Emberünk ugyanis rátalált egy újabb karakterlistára, melyből kiderült, hogy a Capcom már betervezte a negyedik szezont a játékhoz, aminek részekéntEhhez rakta hozzá általános értesüléseit Vergeben - aki korábban már a Super Smash Bros. Ultimate kapcsán is megjósolt pár olyan dolgot, ami később valóra vált, így szerinte a visszatérő karakterek közt ott lesz Necro, Q és Oro a Street Fighter III-ból, Sodom a Final Fight veteránja, valamint Crimson Viper, aki ugyebár a legtöbb Street Fighter-epizódban helyet kapott korábban.A szivárgások szerint a negyedik szezon jövő decemberig szolgál majd az újoncokkal, ami mellett a kérdéses források azt sem tartják kizártnak, hogy a Street Fighter V egy újabb kiadásban is megjelenik, mely Super Edition címmel az új bunyósokat is felvonultatja.