Kiszivárgott a Sonic Origins key artja

A Sega közel egy évvel ezelőtt jelentette be a Sonic Origins-t, amely a Sonic the Hedgehog, a Sonic the Hedgehog 2, a Sonic 3 and Knuckles és a Sonic CD kedvelt Sonic-címeinek gyűjteményét ígérte, valamint "friss tartalmakat", amelyeket még nem részleteztek.

Akkor a gyűjteménynek egy durván 2022-es megjelenési ablakot adtak, de azóta szinte semmi frissítés nem történt vele kapcsolatban. A legújabb fejlemények azonban azt sugallják, hogy ez hamarosan megváltozhat. A Sonic Origins nemrég kapott besorolási besorolást Dél-Koreában, ami olyan spekulációkhoz vezetett, hogy a megjelenési dátum bejelentése - vagy talán maga a megjelenés is - a küszöbön állhat.Most pedig a PlayStation Networkön keresztül kiszivárgott a Sonic Origins kulcsgrafikája is, amely a sorozat kedvelt karaktereit mutatja be, és ami még fontosabb, további hitelt ad a találgatásoknak, miszerint a Sega hamarosan bejelentést tehet a gyűjteményhez kapcsolódóan.