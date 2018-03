Már csak néhány óra választ el minket, hogy ebéd után hivatalosan is bemutatkozzon Lara Croft legújabb kalandja, amiről kis túlzással minden kiszivárgott előzetesen , így a végleges cím mellett még a megjelenési dátum is.

Ez azonban messze nem minden, hiszen bár nem túl fényes minőségben, de a Facebookon még tegnap este felbukkant a Shadow of the Tomb Raider első mozgóképe is, ami egy teaser trailer lett, és nem lennénk meglepve, ha ma délután kizárólag csak ezt kapnánk a játékról.A felvétel egyébiránt pár általános pillanat mellett megerősíti a Shadow of the Tomb Raider címet, valamint azt is, hogy a játék szeptember 14-én érkezik PC-re, PS4-re és Xbox One-ra egyaránt.