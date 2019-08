Kiszivárgott a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville első kedvcsinálója

Óriási szivárgás történt még tegnap délután a legújabb Plants vs Zombies-játék kapcsán, lévén valamilyen okból kifolyólag idő előtt felbukkant a világhálón egy hozzá kapcsolódó trailer, mely rengeteg részletet megosztott a rajongókkal az újdonságról.

Így többek között azt is, hogy a játék végleges címe a Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville lesz, és bár a kedvcsinálót az Electronic Arts minden platformon leprásként üldözi, és, ellenben újra és újra felbukkan, tehát ha egy ideig nem elérhető itt nálunk, nem kell szóvá tenni, folyamatosan kutatjuk az újabb forrásokat. Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville kapcsán egyébiránt a videó idő előtt lerántotta a leplet arról, hogy a korábbi Garden Warfare egyenes folytatását kapjuk, csak éppen kibővített lehetőségekkel és megannyi újdonsággal a fedélzeten. Izgatottan várjuk a formális bejelentést!

