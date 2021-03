Kiszivárgott a Microsoft Store által a Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy

Idő kérdése volt csak igazából, míg a Square Enix elköteleződik egy olyan pakk mellett, ami az újkori Tomb Raider-trilógiát hivatott egy égisz alá vonni, azonban most a Microsoft Store lényegében meg is erősítette , hogy érkezik egy ilyen.

Tomb Raider: Definitive Survivor Trilogy cím alatt érkezik az a csomag, amely magában foglalja a 2013-as Tomb Raidert, a Rise of the Tomb Raidert, valamint a Shadow of the Tomb Raidert., ergo minden kiegészítőt magukba foglalnak.Ha minden igaz, és a szivárogtatás nem téved, akkor már március 18-án ki fogják adni ezt a különleges kis csomagot, viszont azért várjuk meg, hogy mit nyilatkoznak a redmondi zöldek, hiszen addig semmi sem hivatalos, amíg ők nem beszélnek.