Nagyon korán érkezett meg az a Need For Speed játék első leakelt gameplay videója, amiről ugyebár tudtuk, hogy a következő generációban meg fog jelenni, mégis most idejekorán debütált az első látnivaló egy korai buildből.

BlackPanthaa egy igen híres, népszerű YouTube videó, méretes követőbázissal, így bár, de azért kezelje mindenki szódával az infót, mindig benne van a pakliban, hogy csak kacsa az egész.Elviekben egy PC-s felvételt láthatunk az alábbiakban, amit 2020 júniusában rögzítettek. Mivel két hónapja még csak itt tartott a fejlesztés, így már érthető, hogy az EA Play-en miért nem láttunk belőle semmit...

Nézd nagyban ezt a videót!