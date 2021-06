Kiszivárgott a Ghost of Tsushima: Director's Cut

Az ESRB-nek megint sikerült lelepleznie idő előtt egy meglepetést, lévén besorolták egy igencsak népszerű PS4-exkluzív cím rendezői változatát, aminek egészen biztosan örülni fog minden rajongó, hovatovább így még az újoncokat is behúzhatják.

Kiderült ugyanis, hogy érkezik a Ghost of Tsushima : Director's Cut, avagy a nagyobb, bővebb változat a Sucker Punch szamurájos címéből. Azt még pontosan nem tudni, hogy milyen extra tartalmakkal lesz felvértezve a cím, azonban nem lepődnénk meg, ha valamiféle egyjátékos DLC-vel karöltve adnák majd ki a programot.Mostanában a Sony háza táján amúgy is dívik a rendezői változatok hulláma, hiszen például Hideo Kojima is dolgozik a Death Stranding: Director's Cuton. Úgy fest, hogy a hárommillió fajta Game of the Year Edition már nem menő, ma már rendezői változatok születnek inkább...