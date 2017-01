Kiszivárgott a For Honor Season Pass tartalma

A Ubisoftnak sikerült idő előtt kiszivárogtatnia a For Honor Season Pass tartalmát, miután a kiadó hivatalos online boltjában felbukkant egy időre a szezonbérlet, amelyről a szemfüles rajongók mindent le is mentettek maguknak gyorsan.









Így még bejelentés előtt kitudódott, hogy aki a Season Pass megvásárlása mellett dönt - amit ugyebár a Gold Edition részeként is be lehet majd gyűjteni -, az garantáltanhárom Scavenger láda, exkluzív Sunbeam emote minden harcosnak, valamint exkluzív emblémák és egy 30 napos Champion Status is megtalálható lesz.Hogy a Season Pass milyen áron érkezik, az egyelőre nem tisztázott, ellenben mivel a For Honor Gold Edition 90 euróba kerül, és ebben is helyet kap a bérlet, ezért a standard kiadáshoz viszonyítottan nagyjából 30 eurónak megfelelő összegbe fájhat majd.