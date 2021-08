Kiszivárgott a Destiny 2 új expanziója, a The Witch Queen - új fegyvertípust kapunk jövő februárban!

Destiny 2 soron következő expanziója, a The Witch Queen már most kiszivárgott az internet mezején, tekintve hogy belistázásra került a PlayStation Store-on, így többek között megtudtuk, hogy 2022 február 22-én jelenik meg.

A hivatalos trailerrel még várnunk kell, tekintve hogy azt majd a mai napon, valamikor később fogják bemutatni. A belistázás szerint egy új helyszínt fedezhetünk fel, és megkapjuk "a definitív Destiny-kampányt" - jelentsen ez perpillanat bármit is.Az új Glaive típusú fegyver is felbukkan majd,, és egy ledobható energiapáncél is vár ránk. Emellett az új helyszínen belül az új antagonista, Savathun palotáját is bejárhatjuk majd, sőt még egy mocsárban is megfordulhatunk.