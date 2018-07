Kiszivárgott a Darksiders 3 megjelenési dátuma?

A Darksiders 2 óta már hat év telt el, és most úgy tűnik egy szivárgásnak köszönhetően kiderült, hogy mikor is játszhatunk a sokak által rég várt harmadik felvonással.





A megjelenési dátum a Windows Store-ban bukkant fel,, mely ha igaznak bizonyul, ekkor érkezhet Xbox One, PC, és PlayStation 4 platformokra is. Tekintve, hogy a THQ Nordic részéről nem érkezett hivatalos megerősítés, és az idei E3-on se kaptunk semmit, érdemes fenntartásokkal kezelni az információt, bár az idei gamescom-on még megtörténhet a bejelentés.Nem ez lenne az első alkalom, hogy a Windows Store buktat le egy titkolt megjelenési dátumot, kérdéses ezek után, hogy mit is tud majd a végleges játék, és hogy elég lesz-e ez a pár hónap a közönség megmozgatására.