Kiszivárgott a Call of Duty WWII speciális kiadása, lesz fémdoboz és Season Pass is

Bár ma este már hivatalosan is bemutatkozhat végre, a jelek szerint még az utolsó pillanatban is szivárognak a részletek a Call of Duty WWII kapcsán, így tegnap este kiderült, hogy érkezik majd egy speciális kiadás is a játékhoz.









A Pro Edition névre keresztelt csomag ebben a formájában állítólag csak a GameStop kínálatában lesz elérhető, ugyanakkor- amiről már képet is láthatunk - bizonyára más forrásból is kapható lesz majd.A kiszivárgott képeknek köszönhetően egyébként megerősítést nyert az is, hogy a Call of Duty WWII -höz valóban, amihez az előrendelők garantált hozzáférést kapnak, és először csak a PlayStation 4-tulajdonosok férhetnek hozzá.