Kiszivárgott a Call of Duty: Modern Warfare első csatatere és a kétfegyveres összecsapás lehetősége

Bár hazudnánk, ha jelentős meglepetésekről és egyebekről számolnánk be nektek a Call of Duty: Modern Warfare legújabb szivárgása kapcsán, de a Charlie Intel jóvoltából egy icipicit most mégis közelebb kerülhettünk a játék multiplayer mókájához.





A kérdéses forrásból ugyanis kiszivárgott egy olyan képkocka, mely két apróságról rántja le a leplet - vélhetően a csütörtökre tervezett nagy bemutató előtt -, így például, amiről annyit tudni eddig, hogy a Raid névre hallgat, és városias környezetben engedi össze egymással a Coalition és az Allegiance seregeit.A kicsúszott képkocka alapján annyit vehetünk még biztosra, hogy a Call of Duty: Modern Warfare -ban is lesznek olyan játékmódok, melyek támogatják majd a kétfegyveres összecsapásokat, ami mindennek nevezhető, csak éppen újdonságnak nem, ugyanakkor ha valaki éppen emiatt aggódott, most már megnyugodhat végre.