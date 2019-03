Kiszivárgott a Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered korbesorolása

Az első Call of Duty: Modern Warfare feldolgozása után hamarosan a folytatás is megkaphatja modern megjelenésű újragondolását, lévén idő előtt kiszivárgott a Modern Warfare 2 Remastered érkezése.





Noha a hír egyelőre nem hivatalos, ellenben a korbesorolásért felelős PEGI jóvoltából kiszivárgott egy adatlap, melynek értelmében jön a Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, és igen, jól látjátok, egyelőre úgy tűnik, hogy részekéntHogy pontosan mi a célja ezzel az Activisionnak, ezáltal önálló megjelenést, a következő COD extráját, netán a Call of Duty: Black Ops 4 kampánytalanságát szeretnék orvosolni, az még nem derült ki, de hamarosan biztosan megtudjuk. A Modern Warfare 2 felújításáról egyébiránt már korábban is voltak pletykák , így most már tényleg itt lenne az ideje a feldolgozásnak!