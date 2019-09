Kiszáll a Discord a játék-előfizetéses piacról

A Discord körülbelül egy éve vezette be, hogy a Nitro tagság mellé jár egy sor ingyen játék is, azonban máris elkaszálják az egészet, ezzel pedig kilépnek erről a piacról , és nem újítják meg a szerződéseket a kapcsolódó stúdiókkal.

Indoklásként nem mást hozott fel a cég, mint hogy, holott olyan címeket tartalmazott a kínálat, mint a SOMA, az Inside, a Shadow Tactics, és a Torchlight 2, bár a gyűjteményben többnyire olyan játékok voltak, amik vagy le voltak árazva éppen máshol, vagy máshol is ingyen be lehetett őket zsákolni.Vélhetően ez is közrejátszott a funkció lelövésében, arról meg már nem is beszélve, hogy mostanság egyre több és több ilyen szolgáltatás van a piacon, amik lényegesen jobb tartalmat nyújtanak a fogyasztók számára.