Kisállatokat is simogathatunk a Cyberpunk 2077-ben

Minden eddiginél összetettebb élményben gondolkozik a Cyberpunk 2077 részeként a CD Projekt RED csapata, lévén kiderült, hogy a lengyelek olyan opciókat is szeretnének beletenni a játékba, amire egy The Witcher 3: Wild Hunt esetében nem volt példa.

A lengyelek ugyanis néhány külföldi magazinnak elküldték a Cyberpunk 2077 aktuális próbaverzióját, ami több előzetest is szült, ezekből pedig megtudtuk, hogy akár még kisállatokat is simogathatunk majd a játékban, de hogy ennek lesz-e bármiféle gyakorlati haszna, azt nem igazán tudtuk meg.Azt viszont igen, hogy, ami nyilván közel sem jelenti azt, hogy más állatfajok nem kapnak majd helyet az alkotásban. Mint ismert, a Cyberpunk 2077 megjelenését ismét alaposan eltolták a fejlesztők, így a legutóbbi hírek szerint november 19-én számíthatunk rá PC, PS4 és Xbox One platformokon.