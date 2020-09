Kis híján fegyverek és maga Jézus is szerepelt az Amnesia: The Dark Descentben

Most már azért tudjuk, hogy az Amnesia: The Dark Descent a horrorjátékok egyik legmeghatározóbb darabjává nőtte ki magát, azonban az eredeti tervek szerint teljesen más irányba is mehetett volna az alkotás.

Initially, monsters in Amnesia: TDD were meant to be disgusting plant-human hybrids.



Some idea were:

- Fish-face

- Headless brute

- Puking baby-plant

- Flower-man#Amnesia10Years pic.twitter.com/LAEX1mERq4 — frictionalgames (@frictionalgames) September 8, 2020

Historical figures that were considered for Amnesia: TDD:s story:



- Nicolas Flamel

- Geber

- Count of St. Germain

- Jesus#Amnesia10Years — frictionalgames (@frictionalgames) September 8, 2020

A Frictional Games, avagy a játék mögött álló brigád a Twitterén osztott meg egy-két finomságot, hogy mégis miféle tervekkel készültek eredetileg, ebből a kis bejegyzésből pedig kiderül néhány olyan szörnyetegnek a kiléte, ami végül nem került be a teljes produktumba, no meg néhány plusz információval is gazdagodtunk.A kivágott tartalmak sorában ezenfelül ott figyelnek a különböző fegyverek is, amikkel megvédhettük volna magunkat, sőt mi több, az eredeti tervek szerint több történelmi figura is benne lett volna a sztoriban, mint például Nicolas Flamel, vagy... vagy éppenséggel Jézus. Igen,