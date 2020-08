Kirúgtak két vezető igazgatót is a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 éléről

Derült égből villámcsapásként jött a hír, hogy eltávolították a Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 munkálataitól Brian Mitsodát, valamint a kreatív direktor, Ka'ai Cluney sem maradt érintetlen, bizony ő is repült a csapatból.

A Paradox Interactive közleménye szerint ez egy közös döntés volt a fejlesztőcsapat és a kiadó között, és sok sikert kívántak a két személynek a jövőre nézve. Mitsoda a Rock Paper Shotgun magazinnak mondta el , hogy váratlanul érte a kirúgása, alsó hangon is sokként érte a dolog.Mitsoda pontosan nem is tudja, miért távolították el, főleg hogy elmondása alapján 5 éve dolgozik a játékon, sokszor naphosszat beleölve, akár a hétvégéket is beleértve, viszont abban meg van győződve, hogy ő maga büszke a munkájára.