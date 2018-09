Kipróbálható lesz az Assassin's Creed Odyssey és a The Division 2 is az EGX 2018-on

Az egyik legklasszabb része a különféle videójátékos rendezvényeknek, hogy bizony néha kipróbálhatunk olyan játékokat, melyeknek a megjelenése akár a kanyarban van, vagy akár még hónapokat kell rá várni.

Az EGX 2018-on is lesznek játszható demók, például a Ubisoft viszi a The Division 2-t a nagyérdemű elé, de az Assassin's Creed Odyssey sem marad ki a buliból, sőt, még a Starlink: Battle for Atlas is demóval érkezik a rendezvényre, a stúdió legújabb, űrben játszódó kalandja.Mind az Assassin's Creed Origins, mind a The Division 2 Xbox One-on fog futni a helyszínen, előbbiben mindkét főszereplőt egyaránt kipróbálhatják a jelenlévők, a Starlink pedig egyaránt lesz tolható Xbox One-on és Nintendo Switchen is, tehát lesz bőven mit nézegetni, de az se csüggedjen, aki nem jut ki, egészen biztosan szivárogtatják majd ezerrel a gameplay felvételeket nekünk.