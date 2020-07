Kipróbálható konzolokon a Cris Tales

A Dreams Uncorporated és a SYCK bejelentették, hogy kipróbálható változatot készítettek a Cris Tales címre keresztelt japán szerepjáték konzolos változatához, így aki ezeken a platformokon élvezné, az máris belekóstolhat.

A klasszikus JRPG-k nyomdokain haladó alkotás letölthető demója már PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is elérhető a megfelelő helyeken, letöltését követően pedig a nyitó szekciót ismerhetjük meg belőle, amivel megismerkedhetünk, valamint a történet alapjaival is. Cris Tales demója egy ideje már elérhető PC-re is a Steam és a GOG kínálatában, a végleges változat pedig majd november 17-én érkezik a Modus Games gondozásában, minden egyes megnevezett platformra.

