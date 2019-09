Kipróbálható a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III demója

A kérdéses demó a játék elejét tartalmazza, vagyis lehetőségünk nyílik megismerni általa a történet felvezetését - ami az in medias res kezdés miatt elég intenzív lesz -, ezáltal harcolhatunk, dungeonokat fedezhetünk fel, megismerkedhetünk a karakterekkel, magyarul tehát egy valóban átfogó bevezetőt kapunk.Ha kipróbálnád, tudod a dolgod, ha viszont egyelőre még nincs rá lehetőséged, van két további jó hírünk. Az első, hogy kaptunk egy látványos kedvcsinálót is a The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III -hoz, mely jól összefoglalja a demót, a másik pedig, hogy a megjelenés csak október 22-én várható PS4-re, tehát bőven van még időd letölteni ezt a kis kóstolót.

