King Arthur: Knight's Tale címmel készít új játékot a Neocore a Cameloti mondakör alapján

A NeocoreGames frissen bejelentette legújabb projektjét, ami ezúttal a Camelot mondakört fogja alapul venni, azon belül is Artúr király históriáját, hiszen nem más lett a program elkeresztelése, mint King Arthur: Knight's Tale.

A Van Helsing és a Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr fejlesztői ezúttal egy taktikai RPG-t hoznak tető alá, amely sötét tónus alá helyezi, az első trailert pedig már meg is kaptuk. Ezenfelül a Neocore-os arcok útnak indítottak egy Kickstarter kampányt , melynek keretein belülA terv az, hogy a jövő év elején fog útnak indulni a nagy kaland a Steam berkein belül, már persze ha minden jól alakul. Később érkezik az újgenerációs konzolra is a szoftver, viszont nagyjából itt ki is merül az infók áradata, úgyhogy most következzen a már említett kedvcsináló: