Kínai Assassin's Creed epizódot sejtet két friss koncepciós rajz

Nem kizárt, hogy következő részével, de legalábbis valamikor a közeli jövőben Kínába veszi az irányt az Assassin's Creed-sorozat, ami nem új keletű dolog, az országot ugyanis korábban már többször szóba hozták a szériával.









Sőt, volt egy Assassin's Creed Chronicles: China mellékszál, mely konkrétan ott játszódott, most azonban egy minden eddiginél biztosabb összefüggésre derült fény egy ilyen tematikájú nagy epizódról, lévén John Bihorgne ArtStation fiókjából két olyan koncepciós rajz is kiszivárgott, melyek határozottan arra utalnak, hogy az Assassin's Creed a jövőben egy kínai koncepcióval rendelkező epizódot kaphat.A kiszivárgott két kép alkotójáról annyit érdemes tudni, hogy a Ubisoft Montreal munkatársa, és John dolgozott már az Assassin's Creed Valhallán is, ezáltal tőle származnak azok a fotók, melyek Ragnarok alcímen emlegették még az alkotást, tehát nem kizárt, hogy emberünknek sikerült most idő előtt lerántania a leplet egy újabb részről is.