Kínában fehérnemű modell lett Gabe Newellből

Nem tartjuk kizártnak, hogy egy a Half Life 3 hiányában szenvedő rajongó bosszúja vezethetett el idáig, de biztosak vagyunk abban, hogy nem hivatalos dologról van szó azzal kapcsolatban, hogy Gabe Newell, avagy a Valve első embere Kínában fehérnemű modell lett.





Bár tudjuk, hogy Ázsiában mindent, sőt mindenkit hamisítanak, azért így is alaposan kiverte a biztosítékot sokaknál az a Redditre felkerült fotó, mely állítólag egy kínai alsóneműket gyártó brand, a Long Dian termékét ábrázolja, ami kifejezetten plus size testalkatúaknak készült,Bár a termék láttán elég nyilvánvaló, hogy a csomagoláson Gabe fejét valaki más testére montázsolták, és őszintén szólva abban sem hiszünk teljesen, hogy nem átverés áll a dolog mögött, de akármiről is legyen szó, ez bizony vicces.