Kimaradnak a mikrotranzakciók a Godfallból

Meglepő, hogy egy Gearbox-játékból, ami ráadásul a looter-slasher kategóriában indul, egy az egyben kimaradnak a mikrotranzakciók, azonban úgy fest, hogy a Godfall egyáltalán nem fog tartalmazni ilyen jellegű aspektust - legalábbis Richard Heyne producer szerint.

Sokszor etettek be már minket ilyen dumával, úgyhogy óvatosan, bármikor betehetnek a megjelenés után egy-két fizetős finomságot, de ne legyen igazunk. Heyne szerint, ergo nem olyan jellegű támogatást kap, mint mondjuk a Destiny vagy a The Division.Lesz egy teljes értékű kampány, amit végignyúzhatunk, de utána is lesz mit tenni az endgame szekcióban. Hogy ez mégis mennyi tartalom lesz, ki fog-e tartani kellő ideig, egyáltalán utólag kerül-e bele valami, az megint más kérdés, de bízzunk a legjobbakban!