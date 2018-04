Kimarad az egyjátékos kampány a Call of Duty: Black Ops 4-ből?

Habár nagyon sok rajongó csak egy kellemes extrának tartja évek óta, azért rengetegen még mindig ragaszkodnak hozzá, hogy az aktuális Call of Duty-játék hagyományos kampányt is tartalmazzon, de nem kizárt, hogy a Black Ops 4 ezen a téren rendbontó lesz.

A Polygon munkatársai ugyanis a Treyarch-hoz közeli belsős forrásokra hivatkozva arról írtak nemrégiben, hogy a készítőknek, hogy cserébe a hagyományos multiplayer kibővítésén és a népszerű Zombies mód tökéletesítésén dolgozzanak.A forrás szerint a kooperatív mód mindennél fontosabb lesz most a játékban, sőt ebben tudunk majd egyedül is lövöldözni, de már most biztosnak tekinthetjük, hogy ez messze nem adja vissza azt az élményt, amit a korábbi Call of Duty-játékok moziszerű megvalósításától kaptunk.Érdekesség, hogy a Charlie Intel szintén belsős forrásokból arról beszélt, hogy a Call of Duty: Black Ops 4 tényleg nem kap egyjátékos kampányt,, amivel alaposan odapörkölhetnének a piacnak, pláne hogy a Raven Software fejlesztené.Hogy valóban így lesz-e majd, az nemsokára kiderül, a Call of Duty: Black Ops 4 -et ugyanis május 17-én mutatják majd meg a készítők a nagyvilágnak, míg a premier október 12-én valószínű PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.