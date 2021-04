Hivatalosan is meg lett erősítve, hogy a korábban már beharangozott E3 2021-on, amit természetesen teljes mértékben digitálisan fognak megtartani, több nagy stúdió által is képviselteti magát, melyekről most kaptunk némi információt.

A GamesIndustry értesülései szerint olyan vállalatok álltak be az esemény mögé, mint a Konami, a Capcom, a Microsoft, a Nintendo, a Take-Two és a Ubisoft, azonban más cégek viszont nem fognak feltűnni, ígyJúnius 12-15. között esedékes a komplett rendezvény, úgyhogy a szokásoshoz képest előbb fogják megtartani, úgyhogy viszonylag nagyon gyorsan lerendezik a fontosabb bejelentéseket.