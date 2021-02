Kimarad a Mass Effect: Legendary Editionből az egyik DLC, mert elveszett a forráskód

Szinte minden Mass Effect DLC benne lesz a felújított trilógiát szállító Legendary Editionben, azonban egy már biztosan kimarad: nevezetesen a Pinnacle Station kiegészítő.

Most kiderült , hogy miért nincs benne a felsorolásban a DLC, az indok pedig egészen érdekes: az eredetileg egy külsős csapat által fejlesztett, első Mass Effecthez készített DLC-t a Demiurge hozta tető alá, azonban az expanzió forráskódja időközben elveszett. Már a PS3-as verzióban sem volt jelen, de most a BioWare mindent megtett, hogy beszerezzék valahonnan, de sehol nem lelték meg a forráskódot.Egy tréningpályát hozott be anno a Pinnacle Station, ami tele volt holografikus gyakorló szcenáriókkal, ellenben, nem adott semmit az összképhez, úgyhogy sokat azért nem veszítünk vele.