Az Iron Galaxy Studios várhatóan augusztus 22-én egy nagyobb karaktercsomagot szeretne kiadni a Killer Instinct -hez Ultimates Monster Pack név alatt, amiben több ismert harcosuk Ultimate változatát találhatjuk majd meg.

Ebben a csomagban kap helyet Sabrewulf is, ami bár nem meglepetés, noha most az első alkalom, hogy a kérdéses farkaskomát ebben a formájában megtekinthetjük, hiszen korábban csak hallomásból tudtunk Ultimate változatának eljöveteléről.Sabrewulf mellett egyébiránt a kérdéses csomagban olyan hősök is megtalálhatók lesznek még-, mint Glacius, Aganos, Hisako és Mira, egyszóval igencsak derekas felhozatal várható.

