Kilépett a korai változatból az All Walls Must Fall

Az inbetweengames csapata bejelentette, hogy kilépett a korai változatból All Walls Must Fall című alkotásuk, amit egy reprezentatív launch trailerrel ünnepeltek meg, középpontjában a játék összes jellegzetességével.

Ha most hallanál először az All Walls Must Fall -ról, a játék egy tech-noir hangulatú különlegesség, melyben a 2089-es Berlinbe látogathatunk el egy rendkívül taktikus, időmanipuláción alapuló, izometrikus akciójáték részeként, amiminket mind a koncepció, mind a játékmenet tekintetében.Az All Walls Must Fall első körben kizárólag PC-re jelent meg a Steam kínálatában, ahol 10 eurót kérnek el érte, de most pár napig egy kezdő akció részeként 7 euróért már lehetőségünk nyílik lecsapni rá.

